Biraz önce belli oldu! Paraya ihtiyacı olanlara her ay nakit 1.474,07 TL maaş! Hemen başvuru yapın anında alın!

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Fakirlik maaşı olarak da anılan muhtaçlık aylığı için başvurular 2022 yılında da devam ediyor. Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzer engelli olan muhtaçlara ilgili şartları karşılamaları halinde yardım ödemeleri yapılıyor. Peki, muhtaçlık aylığı ne kadar, başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilen detaylar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan şartların yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine muhtaç aylığı bağlanmaktadır. Muhtaç aylığından yararlanma şartlarının karşılanması ile vatandaşlara ilgili ödemeler yapılmaktadır. Son dönemde söz konusu ödemeleri araştıran kişi sayısının artması ile vatandaşların bu destekten nasıl yararlanacaklarını da merak ettikleri görülüyor.
Muhtaç Aylığı Alma Şartları Nelerdir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde belirlenen hayrı şartlarının yerine getirilmesini sağlamak adına muhtaç aylığı bağlanmaktadır.
Muhtaç aylığı annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzerinde engeli bulunan muhtaç kişiler için verilmektedir. İlgili şartların tümünü sağlayan kişilere muhtaç aylığı bağlanabilmektedir. Bu şartlar ise kısaca şöyledir:
- Herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması,
- Gelir veya aylık almıyor olmak,
Muhtaç Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Muhtaç aylığından yararlanmak isteyen vatandaşların, muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için engel oranını beyan eden sağlık kurulu raporu ile başvuru yapmaları gerekmektedir.