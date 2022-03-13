Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Dert tasa kalmayacak! Anında ATM'den çekiliyor!

2022 yılında emeklinin artan nakit ihtiyacı için birçok destek ödemesi yapılmaya başladı. Devlet bankalarından gelen destekler arasında ise bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların artan nakit ihtiyacına çözümler sunan Halkbank, ayrıcalıklı faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile tüm maaş müşterisi emeklilerin hesaplarına para gönderecek. Daha yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan emekliler ise Halkbank'ın emeklilere özel diğer ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabiliyor.