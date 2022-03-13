Biraz önce belli oldu! Maaş hesabına ek 5.000 TL yatacak! Dert tasa kalmayacak! Anında ATM'den çekiliyor!
Emekli maaşını Halkbank'tan alanlar veya almayı taahhüt edenler 5.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Anında düşük miktarda nakit para ihtiyaçlarını karşılayan Halkbank, ayrıca 36 aya kadar vade imkanı ile rahat bir ödeme imkanı da sunuyor. Peki, emekliye en uygun kredi hangisi? İşte emeklilerin cebini rahatlatacak o kredi fırsatı
2022 yılında emeklinin artan nakit ihtiyacı için birçok destek ödemesi yapılmaya başladı. Devlet bankalarından gelen destekler arasında ise bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların artan nakit ihtiyacına çözümler sunan Halkbank, ayrıcalıklı faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile tüm maaş müşterisi emeklilerin hesaplarına para gönderecek. Daha yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan emekliler ise Halkbank'ın emeklilere özel diğer ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabiliyor.
👉Halkbank Emekli Mini Kredisi
Halkbank Emekli Mini Kredi ile acil nakit sıkıntısı çeken vatandaşların 5.000 TL'ye kadar nakit para hesaplarına gönderilecek. Krediden yararlanmak için emekli maaşını Halkbank'tan almak veya maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt etmek yeterli olacak.
%1,58'den başlayan faiz oranları ile emeklilerin Halkbank kredisinden en avantajlı oranlarla yararlanması sağlanacak. 36 ay vade imkanı ile yararlanabileceğiniz kredi kapsamında geri ödeme planlarının da emeklinin bütçesine göre ayarlanması sağlanacak. Acil nakit ihtiyaçları kredi kullanacak emeklilerin ayda 192 TL taksit ödeyerek kredilerini rahatça kapatmaları da sağlanıyor.
👉Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi
Emeklinin tüm nakit ihtiyaçlarını rahatça karşılamaları için destek veren Halkbank, Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi desteğini açıkladı. 36 ay vadeli kredi ile 100.000 TL'ye kadar emekli maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını bankadan almayı taahhüt edenler yararlanabilecekler.