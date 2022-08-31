Biraz önce açıklandı! Kimliğiniz ile başvurun, 600 TL'lik nakit ödemeyi alın!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yapmış olan annelere ve çocuk sahibi babalara davette bulundu. Bakanlık, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara 600 TL'ye kadar çocuk yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın çocuk yardımlarına dair haberin ayrıntıları…
31.08.2022 10:29 - Son Güncelleme: 31.08.2022 10:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yapmış olan annelere ve çocuk sahibi babalara davette bulundu. Bakanlık, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara 600 TL'ye kadar çocuk yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın çocuk yardımlarına dair haberin ayrıntıları…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş bulunduğu doğum yardımı modeli kapsamında ödenecek olan yardım tutarlarını çocuk sayılarına göre belirlemiştir.