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Haberler Ekonomi Biraz önce açıklandı! Kimliğiniz ile başvurun, 600 TL'lik nakit ödemeyi alın!

Biraz önce açıklandı! Kimliğiniz ile başvurun, 600 TL'lik nakit ödemeyi alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yapmış olan annelere ve çocuk sahibi babalara davette bulundu. Bakanlık, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara 600 TL'ye kadar çocuk yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın çocuk yardımlarına dair haberin ayrıntıları&hellip;

takvim.com.tr
31.08.2022 10:29 - Son Güncelleme: 31.08.2022 10:29
Biraz önce açıklandı! Kimliğiniz ile başvurun, 600 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yapmış olan annelere ve çocuk sahibi babalara davette bulundu. Bakanlık, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara 600 TL'ye kadar çocuk yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın çocuk yardımlarına dair haberin ayrıntıları…

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Biraz önce açıklandı! Kimliğiniz ile başvurun, 600 TL’lik nakit ödemeyi alın!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 600 TL'lik Doğum Yardımı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gereksinim sahibi aileler amacıyla geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerinden biri olan doğum parası yardımının ayrıntılarını paylaştı.
Biraz önce açıklandı! Kimliğiniz ile başvurun, 600 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan bildirime göre 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum tekniği ile dünyaya çocuk getiren annelere, annelerin doğumda vefat etmesi halinde ise babalara, tek seferlik nakit yardımı yapılacaktır.

Biraz önce açıklandı! Kimliğiniz ile başvurun, 600 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş bulunduğu doğum yardımı modeli kapsamında ödenecek olan yardım tutarlarını çocuk sayılarına göre belirlemiştir.

Biraz önce açıklandı! Kimliğiniz ile başvurun, 600 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Buna göre annen yaptığı doğum sayısına göre ödenecek olan ücretler şu şekilde duyurulmuştur:

· 1'inci doğuma: 300 TL

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