Biraz evvel açıklandı! SMS ile emekliye 50.000 TL ve 80.000 TL nakit para yatıyor! Dertler, borçlar bir çırpıda bitecek

👉Emekliye Nakit Kredi Desteği!

Emeklinin acil nakit ihtiyacının çözülmesi için PTT'den 80.000 TL'ye kadar nakit desteği sunuluyor. PTT'den Emekli Kredisi kapsamında yapılacak ödemeler için ayrıca emeklilerin herhangi bir kefil veya şarta sahip olması gerekmiyor.