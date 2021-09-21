Bir taşla iki kuş vurun! Her ay hesaplara yatıyor! Karşılıksız olarak 1.000 TL almak için bunun yapmanız yeterli

Burs veren kurumların bursiyer hedeflerini iyi okuyun. Bazı kurumlar alan ayırt etmezken, bazıları mühendislik ya da sosyal bilimler öğrencilerini tercih edebiliyor. Kesinlikle hatalı beyanda bulunmayın. Burs veren kurumun sizden istediği verileri doğru yanıtlayın. Aksi takdirde bursunuz kesilebilir. Ön müracaatlarda sizden dilenen evrakları kusursuz doldurun. Unutmayın, ön müracaatte vereceğiniz bilgiler, bursiyer olup olmayacağınızı belirliyor. Burs veren kurumlar sizden gönüllülük esasına dayalı işler isteyebilir. Gönüllülük esasına dayalı çalışmaların içersinde olmayacaksanız, bunu en başta belirtin.