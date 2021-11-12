4.000 TL maaş ile kariyer imkanı! Belediyelere KPSS şartsız personel alımı diğer şartları! İŞKUR başvuru ekranı için...
Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapmaya devam eden İŞKUR'dan yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor ve yakından takip ediliyor. Belediyelerde kariyer hedefleyen vatandaşlar en az 4.000 TL maaş ile çalışma fırsatına yoğun ilgi gösteriyor. Üstelik belediyelere KPSS şartsız personel alımı yapılıyor, başvurunuzu ise İŞKUR üzerinden yapabilirsiniz. Hangi belediyelerin hangi kadrolarına alım yapılacağı, İŞKUR başvuru şartları gibi bilgiler merak konusu oldu ve detaylar merak ediliyor. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
Faklı şehirlerde belediyelere personel alımı yapılacak ve İŞKUR üzerinden ilanlar yayınlanırken mezuniyet, KPSS şartlarının aranmaması en dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabiliyor ve belediyelerde kariyer imkanını yakalıyor. En az 4.000 TL ücretle çalıştırmak üzere yapılacak olan personel alımları için başvurular alınmaya başlandı ve bunun için İŞKUR'da kayıdınızın bulunması gerekiyor. İşte İŞKUR belediye alımlarına ilişkin tüm bilgiler!
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 20.11.2021
İstanbul Bakırköy Personel Hiz.Ltd.Şti 26.11.2021 (2).pdf
Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi 05.11.2021
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021.pdf
Aydın Kuşadası Personel A.Ş 12.11.2021
Aydın Kuşadası Personel A.Ş 12.11.2021 (2).pdf
Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 05.11.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 08.11.2021
İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür Sanat İşleri Tic. A.Ş. 05.11.2021
Bitlis Hizan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2021
Kırklareli İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 08.11.2021
Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Eskişehir İnönü Beledisi Personel Ltd.Şti 05.11.2021
İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Güv. Taş. İnş. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Bursa TARIMAŞ San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Antalya Gazibel İnşaat Tarım Turizm ve Sanayi Ltd Şti. 08.11.2021
Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 05.11.2021 (1)
Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021
İzmir İZDOĞA San. A.Ş. 06.11.2021
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 05.11.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 08.11.2021
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 05.11.2021
İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Tic. A.Ş. 08.11.2021
Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.11.2021
İstanbul Bakırköy Personel Hizm. Ltd. Şti. 05.11.2021
Sakarya Akbelde İnş. Taah. Sağ. Hiz. A.Ş. 05.11.2021
Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. İnş. Tic. A.Ş. 05.11.2021