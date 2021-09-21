Bir eliniz yağda, bir eli balda olacak! Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar garanti meslekleri anlattı

En çok hangi mesleklere, hangi bölüm mezunlarına gereksinim bulunuyor? Yeni kuşak meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine yorumladı: Peki tanınmış bölümler hangileri? Hangi alanlarda iş var? Bilindiği gibi meslek seçimi 20 sene ardından düşünülerek yapılmalı. Bazı meslekler 20 sene içinde yok olacak ve bu meslekler arasında bugünün vazgeçilmez meslekleri de var. Fakat bilgi teknolojileri bütün meslekleri şekillendirerek belirleyici rol üstlenecek.