Bir eliniz yağda, bir eli balda olacak! Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar garanti meslekleri anlattı
Bir eliniz yağda, bir eli balda olacak! Hangi alanlarda iş var? Yeni nesil meslekler neler? Bu sene üniversite okumaya başlayan öğrenciler şimdiden kariyer planlaması yapmaya başladı. Gençleri üniversite tercih heyecanı sararken; uzmanlardan ileriki dönemde öne çıkacak bölümler, iş garantili meslekler amacıyla ipuçları geldi. Teknolojiden sağlığa, tarımdan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir alanda fırsatlar var. Öte yandan Oxford Üniversitesi doğrultusundan oluşturulan incelemeye göre; 20 sene sonra çoğu iş otomatik olarak yapılacak. Taşımacılık, lojistik, büro ve idari destek gibi işlerin suni zeka doğrultusundan uygulanacağı öngörülüyor.
En çok hangi mesleklere, hangi bölüm mezunlarına gereksinim bulunuyor? Yeni kuşak meslekler neler? Rektörler ve uzmanlar, Para dergisine yorumladı: Peki tanınmış bölümler hangileri? Hangi alanlarda iş var? Bilindiği gibi meslek seçimi 20 sene ardından düşünülerek yapılmalı. Bazı meslekler 20 sene içinde yok olacak ve bu meslekler arasında bugünün vazgeçilmez meslekleri de var. Fakat bilgi teknolojileri bütün meslekleri şekillendirerek belirleyici rol üstlenecek.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı:
Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki sektör ve meslekler yükselişte olacak. Yapay zeka ekonomisi, bulut bilişim, ürün geliştirme öne çıkan alanlar arasında. Sağlıkla ilintili bölümler, mühendislik ve gastronomi de ön planda.
Yapay Zeka bazı meslek gruplarının yerini alacak
Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma da benzer konunun altını çiziyor. Araştırmaya göre; bundan 20 yıl sonra birçok iş otomatik olarak yapılacak. Taşımacılık, lojistik, ofis ve idari destek gibi işlerin otomasyonla yapılacağı öngörülüyor. Dahası, hizmet endüstrisindeki meslekler de benzer akıbeti yaşayacak.