Ağrı'da dev altın rezervi için ilk adım atıldı!
Ağrı Diyadin'de altın rezervi bulunması bölge halkında büyük heyecan yaratmıştı. Gelen son dakika haberine göre, Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal ilçeye gelerek, tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Öte yandan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı "Allah'ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkânı doğacak. Biz de bu noktada işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alarak çalışmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
17.03.2021 13:56
- Son Güncelleme: 17.03.2021 13:56