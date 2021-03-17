Bugünkü
Takvim

Ağrı'da dev altın rezervi için ilk adım atıldı!

Ağrı Diyadin'de altın rezervi bulunması bölge halkında büyük heyecan yaratmıştı. Gelen son dakika haberine göre, Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal ilçeye gelerek, tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Öte yandan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı "Allah'ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkânı doğacak. Biz de bu noktada işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alarak çalışmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

17.03.2021 13:56 - Son Güncelleme: 17.03.2021 13:56
Ağrı'da dev altın rezervi için ilk adım atıldı!

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde altın rezervi bulunması sonrası Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal ilçeye gelerek, tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağrı'da dev altın rezervi için ilk adım atıldı!

Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yaptılar.

Ağrı'da dev altın rezervi için ilk adım atıldı!

Balcı ve Öcal, inceleme sonrası Mollakara köyü sakinleriyle de bir araya gelerek bölgede kurulacak tesis hakkında köy halkıyla bilgi alışverişinde bulundu.

Ağrı'da dev altın rezervi için ilk adım atıldı!

Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal'ın Diyadin'e gelerek incelemelerde bulunmasını büyük bir adım olarak gördüğünü belirten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı şunları söyledi:

Ağrı'da dev altın rezervi için ilk adım atıldı!

"Valimiz Sayın Osman Varol'un talimatlarıyla bugün Mollakara köyüne giderek Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal beyle birlikte tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulunduk.