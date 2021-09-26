İstanbul’da düşük taksitle faizsiz 15 bin konut satışı! 60 ay vade farksız: Çekmeköy, Kartal, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Kayabaşı...

Son zamanlarda artan konut fiyatları vatandaşların ev almasını zorlaştırmıştı. Bir süredir ev sahibi olmak için bekleyen vatandaşların imdadına Emlak Konut GYO'nun bu yeni projesi koştu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "2021 yılının son çeyreği ekonomik açıdan oldukça olumlu geçecek. Sanayi ve konut başta olmak üzere tüm sektörlerde ilerleme kaydedilecek. Biz de şirket olarak bir karar aldık. Son çeyrekte İstanbuL'da merkezi lokasyonlarda bulunan arsalarımızda toplam 12 yeni konut projemizin satışlarına başlayacağız." diye konuştu.