İstanbul'da düşük taksitle faizsiz 15 bin konut satışı! 60 ay vade farksız: Çekmeköy, Kartal, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Kayabaşı...
İstanbul'da ev almak isteyenlere Emlak Konut GYO'dan müjdeli haber geldi. Megakentte 12 projede toplam 15 bin konut yapılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu konutları alırken 60 aya kadar da vade ödemeyecek. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, ''Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye ara ödemeli, taksidi azaltıcı ödeme koşulları yapacağız" dedi. İşte Emlak Konut GYO'nun bu yeni projesi ve başvuru hakkında detaylı bilgiler...
İstanbul'da ev almanın şimdi tam sırası... Emlak Konut GYO yılın en büyük projelerinden birini başlatıyor. 12 yeni proje ile megakentin 6 ilçesinde 15 bin konut satışı yapılacak. 15 bin konut satışında vatandaşlardan 60 aya kadar vade farklı alınmayacak, taksitler de düşürülecek. Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, projelerin Çekmeköy, Avcılar, Küçükçekmece, Kayabaşı, Başakşehir ve Kartal'da hayata geçirileceği belirtildi.
Son zamanlarda artan konut fiyatları vatandaşların ev almasını zorlaştırmıştı. Bir süredir ev sahibi olmak için bekleyen vatandaşların imdadına Emlak Konut GYO'nun bu yeni projesi koştu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "2021 yılının son çeyreği ekonomik açıdan oldukça olumlu geçecek. Sanayi ve konut başta olmak üzere tüm sektörlerde ilerleme kaydedilecek. Biz de şirket olarak bir karar aldık. Son çeyrekte İstanbuL'da merkezi lokasyonlarda bulunan arsalarımızda toplam 12 yeni konut projemizin satışlarına başlayacağız." diye konuştu.
60 AYA KADAR VADE FARKI ALINMAYACAK!
Satılacak olan konutlarda taksit miktarlarının da düşürüleceğini belirten Genel Müdür Hakan Gedikli, "Konut fiyatlarının suni olarak yükseltilmemesi için biz tavrımızı en baştan ortaya koyduk. Bunun için de bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal ettik. Yeni satışa çıkaracağımız konutların satın alma koşulları iyileşitilmiş olacak.
''YAŞAM ALANLARINI YENİDEN DÜZENLEDİK''
Gedikli, projelerde konut fiyatlarının makul tutulabilmesi için tüm ayrıntıları düşündüklerini dile getirerek, "Konut fiyatlarının makul olabilmesi için ekstra bir çalışma da yaptık. Projelerimizdeki yaşam alanlarını yeniden düzenledik. Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipli, daha ulaşılabilir ama aynı zamanda da ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte dairelere fiyat bazında erişim daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.