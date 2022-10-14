Bir Başkadır ile büyük övgü almıştı! O tarihte yayında... Berkun Oya'nın yeni filmi Cici'den ilk fragman geldi!
Berkun Oya'nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği "Cici" filminden ilk resmi fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi güçlü isimleri buluşturan "Cici", acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını anlatıyor.
14.10.2022 10:06 - Son Güncelleme: 14.10.2022 10:06
Netflix'te 27 Ekim'de gösterime girecek olan Berkun Oya imzalı Cici filminin yeni fragmanı sosyal medyadan paylaşıldı. Daha önce Bir Başkadır dizisiyle büyük başarı yakalayan Oya'nın yeni filmi heycanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Cici filmi ne zaman çıkacak sorusu yer alıyor. Peki, Cici ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...