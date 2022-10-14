Bir Başkadır ile büyük övgü almıştı! O tarihte yayında... Berkun Oya’nın yeni filmi Cici’den ilk fragman geldi!

Netflix'te 27 Ekim'de gösterime girecek olan Berkun Oya imzalı Cici filminin yeni fragmanı sosyal medyadan paylaşıldı. Daha önce Bir Başkadır dizisiyle büyük başarı yakalayan Oya'nın yeni filmi heycanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Cici filmi ne zaman çıkacak sorusu yer alıyor. Peki, Cici ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...