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Haberler Ekonomi Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

Rusya - Ukrayna arasındaki savaş petrol fiyatlarının tarihi zirveyi görmesine neden olmuştu. Dün gece fiyatlarda ani bir değişim yaşandı ve fiyatlar sert geriledi. Peki fiyatlar neden düştü? İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

10.03.2022 10:12 - Son Güncelleme: 10.03.2022 10:12
Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim artırmayı desteklemesi sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti. BAE'nin destek açıklamasının hemen sonrasında Brent petroldeki düşüş yüzde 17'ye kadar ulaştı. Brent petrol, Rusya kaynaklarına ambargo endişesiyle 140 dolara yaklaşmıştı.

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Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

Yükselen fiyatlar, dünya çapında haneleri de mali açıdan etkiliyor. Başkan Biden ve diğer bazı dünya liderleri, haneleri etkileyen fiyat baskısına karşı önlem alma sözü verdi.

Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
ABD'li yetkililer, petrol arzını artırmak için, üretici ülkelerle görüşmeler yürütüyor. BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Al Otaiba, üretim artırmayı desteklediklerini duyurdu ve diğer OPEC üyesi ülkelere de çağrı yaptı.

Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

Enerji fiyatları, salgın nedeniyle talepte yaşanan azalma sonrası, son bir sene içinde talebin artması ile yükseliyordu.

Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

Bu artış Ukrayna işgalinin hemen sonrası büyük bir sıçramaya dönüştü. İşgalin başladığı 24 Şubat sonrası 7 Mart günü toplam artış yüzde 30'u aştı ve petrol fiyatı 139 doları gördü.

Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

Fiyatlar yapılan görüşmeler sonrası yüzde 12 düşüşle 112 dolar seviyesine çekilmiş durumda.

ABD ve Kanada Rus petrollerine ambargo uyguluyor. İngiltere de yıl sonuna kadar Rus petrolünü tamamen bırakmayı hedefliyor.

Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

Bu yeni durum karşısında, fiyatların dengede tutulabilmesi için Uluslararası Enerji Ajansı da, 60 milyon varillik stratejik ulusal rezervlerin serbest bırakılmasını onayladı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Eğer ihtiyaç olursa, pazara daha fazla petrol verebileceklerini" söyledi.

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