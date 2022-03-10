Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!

Bu yeni durum karşısında, fiyatların dengede tutulabilmesi için Uluslararası Enerji Ajansı da, 60 milyon varillik stratejik ulusal rezervlerin serbest bırakılmasını onayladı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Eğer ihtiyaç olursa, pazara daha fazla petrol verebileceklerini" söyledi.