Bir anda çakıldı! İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!
Rusya - Ukrayna arasındaki savaş petrol fiyatlarının tarihi zirveyi görmesine neden olmuştu. Dün gece fiyatlarda ani bir değişim yaşandı ve fiyatlar sert geriledi. Peki fiyatlar neden düştü? İşte petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni!
10.03.2022 10:12 - Son Güncelleme: 10.03.2022 10:12
ÜLKELERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
ABD'li yetkililer, petrol arzını artırmak için, üretici ülkelerle görüşmeler yürütüyor. BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Al Otaiba, üretim artırmayı desteklediklerini duyurdu ve diğer OPEC üyesi ülkelere de çağrı yaptı.
Bu yeni durum karşısında, fiyatların dengede tutulabilmesi için Uluslararası Enerji Ajansı da, 60 milyon varillik stratejik ulusal rezervlerin serbest bırakılmasını onayladı.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Eğer ihtiyaç olursa, pazara daha fazla petrol verebileceklerini" söyledi.