2+1, 3+1 daireler 163.015,39 TL'ye satılıyor! 240 ay vade + yalnızca 543,38 TL taksitle... TOKİ çığır açtı Mart ayı bombasını patlattı!

TOKİ Mart ayı konut satışlarını duyurdu. Aralarında Konya, Antalya ve Düzce'nin de olduğu bir çok ilde alt ve orta gellir grubu için uygun fiyata konut satışları başladı. 2+1, 3+1 konutlar 131.284,61 TL, 140.437,72 TL, 163.015,39 TL gibi fiyatlarla teslim ediliyor. Satış alternatifleri de detaylarıyla açıklandı. TOKİ örneğin 163.015,39 TL'lik konutu 240 ay vade ve 543,38 TL taksitle satıyor. Vatandaşlar 32.603,08 peşinat ödeyerek kuralı satış yöntemiyle dairelerine kavuşabiliyor. İşte güncel TOKİ konut satışları...