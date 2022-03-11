Bayram ikramiyeleri 4.000 TL'ye mi çıkacak? 📣 Gözler orada! 2022 emekli bayram ikramiyesi zam jesti müjdesi gelir mi?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 emekli ikramiyelerinde yapılacak artışta! Birçok kişi tarafından yakından takip edilen emekli bayram ikramiyesi oranlarında ise ortaya atılan tahminler kafaları iyice karıştırdı. Yılda iki defa tüm emeklilere ve ilgili grupta yer alan vatandaşların hesaplarına yapılan ödemelerde ciddi bir zam beklentisi oluşmuş durumda. Son düzenlemeye göre yılda 2.200 TL olarak gerçekleştirilen ödemelerin bu oranın üzerine çıkması bekleniyor. Peki, emekli ikramiye zammı belli oldu mu? Ramazan ve Kurban Bayramında alınan emekli ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar