Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Gece işçisi istifa ederse tazminat alabilecek 06.06.2019 18:40

Yargıtay, vardiyalı çalışma yapılan bir iş yerinde işçinin sürekli olarak gece postasında çalıştırılmasının yasaya aykırı olduğuna hükmetti. Bu nedenle işten ayrılan bir işçinin sözleşme feshinin "haklı nedenle fesih" olarak değerlendirileceğini belirten Yargıtay, işçinin kıdem tazminatı alma hakkının doğduğuna hükmetti.