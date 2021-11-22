Binlerce aday bekliyordu! Açıklanıyor... Burs sonuçlarına nereden bakılır? VGM ve KYK burs başvuru sonuçları için kritik tarih!

Binlerce adayın gözü kulağu VGM ve KYK burs başvuru sonuçlarında! Vakıflar Genel Müdürlüğü (GSB) ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2021-2022 eğitim öğretim yılında binlerce öğrenciye burs verecek. VGM burs başvuruları 15 Ekim- 15 Kasım tarihlerinde alındı. KYK burs başvuruları da 28 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında alındı. Her iki burs başvurularının sonuç tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmasına çok az bir süre kaldı. İşte VGM ve KYK burs başvuru sonuçları için kritik tarih! Peki Burs sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar haberimizde...