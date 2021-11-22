Binlerce aday bekliyordu! Açıklanıyor... Burs sonuçlarına nereden bakılır? VGM ve KYK burs başvuru sonuçları için kritik tarih!
Açıklanıyor... VGM tarafından ortaöğrenim öğrencilerine aylık 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 400,00 TL, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine aylık 600,00 TL burs ödemesi yapacak. KYK ise lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine de 1950 TL verilecek. İki kurum için de başvurular sona erdi. Başvuruda bulunan binlerce aday VGM ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs sonuçlarına nereden bakılır? şeklindeki soruların yanıtlarını araştıyor. İşte VGM ve KYK burs başvuru sonuçları için kritik tarih!
Binlerce adayın gözü kulağu VGM ve KYK burs başvuru sonuçlarında! Vakıflar Genel Müdürlüğü (GSB) ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2021-2022 eğitim öğretim yılında binlerce öğrenciye burs verecek. VGM burs başvuruları 15 Ekim- 15 Kasım tarihlerinde alındı. KYK burs başvuruları da 28 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında alındı. Her iki burs başvurularının sonuç tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmasına çok az bir süre kaldı. İşte VGM ve KYK burs başvuru sonuçları için kritik tarih! Peki Burs sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar haberimizde...
VGM'DEN AÇIKLAMA!
Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
''31.10.2021 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.'' denildi.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI!
KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ödemeleri her yıl 12 ay boyunca yapılmaktadır. Okul tatillerinde de burslar yatmaya devam eder. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.
GEÇMİŞ YILLARDA NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI? İŞTE KRİTİK TARİH...
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlardan henüz KYK burs başvuru sonuçları tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Burs değerlendirmesi yapılırken birçok devlet kurumundan gelen belge ve adayların başvuru esnasında kullanılan bilgiler kıyaslandığı için süreç uzun sürüyor. Geride bıraktığımız dönemde 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında alınan başvurular 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu yılda benzer şekilde Aralık ayının ilk haftası sonuçların duyurulması bekleniyor.