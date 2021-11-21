Sekiz maaşınızı birden almak çok kolay! Hem çalışanın hem de iş verenin 30 gün süresi var! SGK'ya bildiren işçi anında ödemesi alıyor!
Yasada milyonlarca işçiyi koruyan pek çok madde var. Dönem dönem çalışanlar yasalarda olan haklarını merak ediyor. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışabilecekken aynı zamanda 8 maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı var. İşçilerin önemli haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içerisinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Elbette bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok önemli var.
Sekiz maaşınızı birden almak çok kolay! Hem çalışanın hem de iş verenin 30 gün süresi var! SGK'ya bildiren işçi anında ödemesi alıyor. Çalışanların en büyük istekleri arasında emekli olmak yer alıyor. Emekli olmanın hayallerini kuran milyonlarca kişi bir taraftan da çalışma hayatını sürdürüyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler var. Örneğin işveren işçiyi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. Çünkü işverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor.
Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor. Ancak burada süre çok önemli.
MUTLAKA SEBEP OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."
Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.