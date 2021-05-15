Binance’e kara para ve vergi suçu iddiasıyla soruşturma! Bitcoin'e Elon Musk’ın ardından bir darbe de Amerikan yönetiminden

Son dönemmin en çok konuşulan konuları arasında yer alan kripto para dünyasında hareketlilik eksik olmuyor. Sanal paralara desteğiyle tanınan Tesla'nın patronu Elon Musk'ın Bitcoin'e cephe almasının ardından şimdi de dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e ABD'de soruşturma açıldı. Amerikan Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yürütülen gizli soruşturma Binance'in işleyişini mercek altına aldı. Öte yandan Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin gelen ağır satış baskısıyla 50,000 doların altına gerileyerek 48,000 doları da gördükten sonra 49,000 dolar düzeyine döndü. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi içindeki payı yüzde 40'ın da altına geriledi.

15.05.2021 09:20 - Son Güncelleme: 15.05.2021 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





