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Binance’e kara para ve vergi suçu iddiasıyla soruşturma! Bitcoin'e Elon Musk’ın ardından bir darbe de Amerikan yönetiminden

Son dönemmin en çok konuşulan konuları arasında yer alan kripto para dünyasında hareketlilik eksik olmuyor. Sanal paralara desteğiyle tanınan Tesla'nın patronu Elon Musk'ın Bitcoin'e cephe almasının ardından şimdi de dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e ABD'de soruşturma açıldı. Amerikan Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yürütülen gizli soruşturma Binance'in işleyişini mercek altına aldı. Öte yandan Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin gelen ağır satış baskısıyla 50,000 doların altına gerileyerek 48,000 doları da gördükten sonra 49,000 dolar düzeyine döndü. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi içindeki payı yüzde 40'ın da altına geriledi.

15.05.2021 09:20 - Son Güncelleme: 15.05.2021 09:33
Binance’e kara para ve vergi suçu iddiasıyla soruşturma! Bitcoin'e Elon Musk’ın ardından bir darbe de Amerikan yönetiminden

Kripto para dünyasında hareketlilik eksik olmuyor. Sanal paralara desteğiyle tanınan Tesla'nın patronu Elon Musk'ın Bitcoin'e cephe almasının ardından şimdi de dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'e ABD'de soruşturma açıldı. Binance'e kara para ve vergi suçu iddiasıyla açılan soruşturma Bitcoin öncülüğünde sanal paraların düşüşünü hızlandırdı.

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Binance’e kara para ve vergi suçu iddiasıyla soruşturma! Bitcoin'e Elon Musk’ın ardından bir darbe de Amerikan yönetiminden

Bloomberg'in haberine göre, Amerikan Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yürütülen gizli soruşturma Binance'in işleyişini mercek altına aldı.

Binance’e kara para ve vergi suçu iddiasıyla soruşturma! Bitcoin'e Elon Musk’ın ardından bir darbe de Amerikan yönetiminden

2017'de faaliyete geçen Binance'in kurucusu teknoloji girişimcisi Changpeng Zhao. Habere göre, Cayman Adaları'nda kurulan ve ofisi Singapur'daolan şirketin çoğunlukla Amerikan hükümetinin denetimi dışında kaldığı belirtiliyor.

Binance’e kara para ve vergi suçu iddiasıyla soruşturma! Bitcoin'e Elon Musk’ın ardından bir darbe de Amerikan yönetiminden

Yine habere göre, müşterileri arasında ABD federal kurumlarının da bulunduğu adli blokzincir firması Chainalysis, geçen yıl Binance üzerinden suçla bağlantılı paraların diğer kripto borsalarına göre daha çok geçtiği sonucuna vardı.

Binance’e kara para ve vergi suçu iddiasıyla soruşturma! Bitcoin'e Elon Musk’ın ardından bir darbe de Amerikan yönetiminden

Binance sözcüsü Jessica Jung ise, "Şüpheli işlemleri tespit etmek için finans kurumları tarafından da kullanılan kara para aklamayı önleme ilkeleri ve araçlarını içeren sağlam bir uyum programı oluşturmaya çalıştık" dedi.