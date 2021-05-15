Bankalar para dağıtma yarışında! 1750 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca kişi bu parayı alabilecek!
Bankalar her yıl düzenlediği kampanyalarla yeni müşteriler kazanmaya çalışıyor. Kredi kampanyalarının yanı sıra bir diğer müşteri kazanma yöntemi ise promosyon oluyor. Emeklilerin maaşların bankalardan almak istediğinde emekli promosyonundan faydalanabiliyor. Bankalar para dağıtma yarışına girerken promosyon miktarı 1750 TL'ye kadar çıkabiliyor.
15.05.2021 11:38
- Son Güncelleme: 15.05.2021 11:39
Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emeklilere binlerce lira promosyon veriliyor. Bankalar, emekli vatandaşları kendi bünyelerine katmak için adeta yarışa girdi. Emekliler maaşlarını taşıdığında bankalar promosyon kampanyası başlatıyor ve emeklilere belirli bir miktar ödeme yapıyor. Bu miktar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.