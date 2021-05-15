Bankalar para dağıtma yarışında! 1750 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca kişi bu parayı alabilecek!

Taban promosyonun tutarı maaşa göre 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.