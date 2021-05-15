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Bankalar para dağıtma yarışında! 1750 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca kişi bu parayı alabilecek!

Bankalar her yıl düzenlediği kampanyalarla yeni müşteriler kazanmaya çalışıyor. Kredi kampanyalarının yanı sıra bir diğer müşteri kazanma yöntemi ise promosyon oluyor. Emeklilerin maaşların bankalardan almak istediğinde emekli promosyonundan faydalanabiliyor. Bankalar para dağıtma yarışına girerken promosyon miktarı 1750 TL'ye kadar çıkabiliyor.

15.05.2021 11:38 - Son Güncelleme: 15.05.2021 11:39
Bankalar para dağıtma yarışında! 1750 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca kişi bu parayı alabilecek!

Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emeklilere binlerce lira promosyon veriliyor. Bankalar, emekli vatandaşları kendi bünyelerine katmak için adeta yarışa girdi. Emekliler maaşlarını taşıdığında bankalar promosyon kampanyası başlatıyor ve emeklilere belirli bir miktar ödeme yapıyor. Bu miktar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

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Bankalar para dağıtma yarışında! 1750 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca kişi bu parayı alabilecek!

Emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan yararlanıyor.

Bankalar para dağıtma yarışında! 1750 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca kişi bu parayı alabilecek!

Taban promosyonun tutarı maaşa göre 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

Bankalar para dağıtma yarışında! 1750 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca kişi bu parayı alabilecek!

EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI!

AKBANK: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

Bankalar para dağıtma yarışında! 1750 TL'ye kadar ödeme hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca kişi bu parayı alabilecek!

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.