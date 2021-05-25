1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara 4 milyar 662 milyon lira hibe desteği başvuruları bugün başladı! Kim ne kadar hibe alacak?

Salgından etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları bugün başladı. Başvurular, 30 Haziran'a kadar TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek. Peki kim ne kadar hibe alacak? Hangi esnafa hibe desteği kapsamında kaç bin TL verilecek? İşte 1.5 milyon esnaf ve sanatkara hibe desteği haberinin detayları.

25.05.2021 09:50 - Son Güncelleme: 25.05.2021 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





