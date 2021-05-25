1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara 4 milyar 662 milyon lira hibe desteği başvuruları bugün başladı! Kim ne kadar hibe alacak?
Salgından etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları bugün başladı. Başvurular, 30 Haziran'a kadar TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek. Peki kim ne kadar hibe alacak? Hangi esnafa hibe desteği kapsamında kaç bin TL verilecek? İşte 1.5 milyon esnaf ve sanatkara hibe desteği haberinin detayları.
25.05.2021 09:50
- Son Güncelleme: 25.05.2021 10:02
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verilecek.
Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.
BAŞVURULAR 23 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.
Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.