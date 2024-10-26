Hangi banka kaç para kazandırıyor? Mevduat faiz oranları yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek için en uygun mevduat faiz oranını araştırmaya başladı. Bankaların sunduğu çeşitli seçenekler arasında en yüksek getiriyi sağlayanı bulmak, tasarruf sahipleri için oldukça önemli hale geldi.
Mevduat Faizi Karşılaştırması: Hangisi Daha Avantajlı?
26 Ekim 2024 itibarıyla bankaların sunduğu mevduat faiz oranları arasında önemli farklılıklar bulunuyor. %37 ile %54 arasında değişen faiz oranları, yatırımcıların farklı beklentilere ve risk profiline uygun seçenekler bulmasına olanak tanıyor.