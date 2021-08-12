Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Araç almak isteyenler dikkat! 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobiller! Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan…

Araç almak isteyenler dikkat! 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobiller! Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan…

Ekonomik olarak zorlanmadan araç almak isteyenler 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. Vatandaşlar kredi çekerek ya da biriktirdiği para ile ilk ya da daha sonraki aracını satın almak için iyi fiyat araştırması yapıyor. Sıfır araçlarda ÖTV zammı olmasından dolayı da markaların kampanyaları yakından takip ediliyor. Düşük aylık taksitler ile hayalini kurduğu araca kavuşmak isteyenler için Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan gibi daha pek çok markanın güncel fiyatlarını haberimizde derledik.

12.08.2021 20:28 - Son Güncelleme: 12.08.2021 20:28
Araç almak isteyenler dikkat! 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobiller! Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan…

Yeni bir araç sahibi olmak için markaların aylık güncel fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar taksitlerini zorlanmadan ödemek istiyor. Markalar sık sık kampanyalarını güncelliyor ve vatandaşlarla buluşturuyor. Ağustos ayında en uygun fiyatlı araçlar modellerinin hangileri olduğunu haberimizde derledik. Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan araç fiyatlarından kendiniz için en uygun olanını belirleyebilir ve giderek görebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç almak isteyenler dikkat! 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobiller! Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan…

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 184.500 TL

Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 217.000 TL

Kampanyalı fiyatı 212.000 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 231.000 TL

Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

Araç almak isteyenler dikkat! 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobiller! Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan…

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı 164.900 TL


Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 191.400 TL


Araç almak isteyenler dikkat! 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobiller! Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan…

Dacia Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull

Liste fiyatı 203.000 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull

Liste fiyatı 203.000 TL

Araç almak isteyenler dikkat! 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobiller! Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan…

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 168.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 159.900 TL

FIAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 181.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL

SON DAKİKA