Araç almak isteyenler dikkat! 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobiller! Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan…
Ekonomik olarak zorlanmadan araç almak isteyenler 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. Vatandaşlar kredi çekerek ya da biriktirdiği para ile ilk ya da daha sonraki aracını satın almak için iyi fiyat araştırması yapıyor. Sıfır araçlarda ÖTV zammı olmasından dolayı da markaların kampanyaları yakından takip ediliyor. Düşük aylık taksitler ile hayalini kurduğu araca kavuşmak isteyenler için Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan gibi daha pek çok markanın güncel fiyatlarını haberimizde derledik.
12.08.2021 20:28
- Son Güncelleme: 12.08.2021 20:28
Yeni bir araç sahibi olmak için markaların aylık güncel fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar taksitlerini zorlanmadan ödemek istiyor. Markalar sık sık kampanyalarını güncelliyor ve vatandaşlarla buluşturuyor. Ağustos ayında en uygun fiyatlı araçlar modellerinin hangileri olduğunu haberimizde derledik. Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan araç fiyatlarından kendiniz için en uygun olanını belirleyebilir ve giderek görebilirsiniz.
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 184.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 217.000 TL
Kampanyalı fiyatı 212.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 231.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL