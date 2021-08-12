Araç almak isteyenler dikkat! 2021 Ağustos ayı uygun fiyatlı sıfır otomobiller! Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan…

Yeni bir araç sahibi olmak için markaların aylık güncel fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar taksitlerini zorlanmadan ödemek istiyor. Markalar sık sık kampanyalarını güncelliyor ve vatandaşlarla buluşturuyor. Ağustos ayında en uygun fiyatlı araçlar modellerinin hangileri olduğunu haberimizde derledik. Citroen, Ford, Dacia, Hyundai, Nissan araç fiyatlarından kendiniz için en uygun olanını belirleyebilir ve giderek görebilirsiniz.