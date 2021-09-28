BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül bugün satışta! BİM’de bu Salı neler var? Figürlü Eldivenli Çocuk Battaniyesi…

BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül sabah saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bugün evine en yakın şubeye gitmek isteyenler BİM aktüel ürünlerde bu Salı neler olduğunu merak ediyor ve alacaklarını belirlemek için güncel kataloğu incelemek istiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. Gelecek kış günlerinde içinizi ısıtacak peluş sıcak su torbasının yanı sıra değişik lezzetlerde yeni Türk kahvesi çeşitleri damağınızı şenlendirecek.