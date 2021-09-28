BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül bugün satışta! BİM’de bu Salı neler var? Figürlü Eldivenli Çocuk Battaniyesi…
Her hafta merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül bugün satışta ve erken saatlerden itibaren vatandaşlar marketlere gitmeye başladı. Her Salı ve Cuma günleri farklı kategoriden ürünleri uygun fiyatla satışa sunan marketler zinciri BİM'de bu Salı neler var? Özellikle anneleri mutlu edecek Figürlü Eldivenli Çocuk Battaniyesi ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra BİM'de makyaj ürünlerinden çeşit çeşit kahvelere, pijama takımından çikolata çeşitlerine pek çok ürün sizleri bekliyor.
28.09.2021 07:18
- Son Güncelleme: 28.09.2021 07:18
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül sabah saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bugün evine en yakın şubeye gitmek isteyenler BİM aktüel ürünlerde bu Salı neler olduğunu merak ediyor ve alacaklarını belirlemek için güncel kataloğu incelemek istiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. Gelecek kış günlerinde içinizi ısıtacak peluş sıcak su torbasının yanı sıra değişik lezzetlerde yeni Türk kahvesi çeşitleri damağınızı şenlendirecek.