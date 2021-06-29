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2021 en düşük ve en yüksek SGK-SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı kaç TL olacak? Emekliye son dakika Temmuz ayında 441 lira zam!

Tek tek açıklama yapıldı. Son dakika emekli maaş zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Emekli ücretlerine ne kadar zam yapılacak, tarih emin mi suali milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu ücretlere yapılacak zam oranının Haziran ayında tanımlanan enflasyon oranı ile muhakkak olacak. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı yüzde 6.39 olarak görülüyor. Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak?

29.06.2021 08:38 - Son Güncelleme: 29.06.2021 08:38
2021 en düşük ve en yüksek SGK-SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı kaç TL olacak? Emekliye son dakika Temmuz ayında 441 lira zam!

Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında belirleyici etken ise enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı yüzde 6.39 olarak belirlendi. Temmuz ayı enflasyon zammının açıklanması ile birlikte yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili detaylar;

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2021 en düşük ve en yüksek SGK-SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı kaç TL olacak? Emekliye son dakika Temmuz ayında 441 lira zam!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.

2021 en düşük ve en yüksek SGK-SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı kaç TL olacak? Emekliye son dakika Temmuz ayında 441 lira zam!

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

2021 en düşük ve en yüksek SGK-SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı kaç TL olacak? Emekliye son dakika Temmuz ayında 441 lira zam!

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

2021 en düşük ve en yüksek SGK-SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı kaç TL olacak? Emekliye son dakika Temmuz ayında 441 lira zam!

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

Emekli vatandaşlar için yapılan zamların milyonlarca kişi tarafından "Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?" şeklindeki sorular ile birçok arama yapılmaktadır.