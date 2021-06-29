2021 en düşük ve en yüksek SGK-SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı kaç TL olacak? Emekliye son dakika Temmuz ayında 441 lira zam!

Tek tek açıklama yapıldı. Son dakika emekli maaş zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Emekli ücretlerine ne kadar zam yapılacak, tarih emin mi suali milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu ücretlere yapılacak zam oranının Haziran ayında tanımlanan enflasyon oranı ile muhakkak olacak. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı yüzde 6.39 olarak görülüyor. Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak?

29.06.2021 08:38 - Son Güncelleme: 29.06.2021 08:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





