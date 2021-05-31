6 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK kadınlara borçlanma yolu ile erken emeklilik fırsatı! İşte dikkat edilmesi gerekenler...
Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emeklilik yer alıyor. SGK kadınlara 6 yıl daha erken olabilmenin fırsatını sunuyor, tabii bunun için belli başlı şartların yerine getirilmiş olması lazım. SGK kadınlara borçlanma yolu ile erken emeklilik fırsatı ile ilgili detaylar sık sık araştırma konusu oluyor ve dikkat edilmesi gereken detaylara önem veriliyor. Peki doğum borçlanmasıyla emeklilikte 1440 gün kazanmak mümkün mü? Kadınların erken emekli olabilmesini sağlayan doğum borçlanmasında hangi noktalara dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar…
Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emeklilik yer alıyor. SGK kadınlara 6 yıl daha erken olabilmenin fırsatını sunuyor, tabii bunun için belli başlı şartların yerine getirilmiş olması lazım. SGK kadınlara borçlanma yolu ile erken emeklilik fırsatı ile ilgili detaylar sık sık araştırma konusu oluyor ve dikkat edilmesi gereken detaylara önem veriliyor. Peki doğum borçlanmasıyla emeklilikte 1440 gün kazanmak mümkün mü? Kadınların erken emekli olabilmesini sağlayan doğum borçlanmasında hangi noktalara dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar…
Gündemde arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde erken emekli olabilmenin yolları aranıyor. Bu konuda öne çıkan nokta kadınlarda borçlanma olarak kendini gösteriyor ve emeklilikte 6 yıl kazandırıyor. Peki uzmanlara göre doğum borçlanması yapmak isterken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Emeklilikte kadınların haklarını korumak ve erken emeklilik fırsatı sunarak iş hayatlarına da daha fazla dahil olmalarını sağlamak amacıyla sunulan imkanlar ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA
Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.