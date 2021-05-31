6 yıl erken emekli olabilirsiniz! SGK kadınlara borçlanma yolu ile erken emeklilik fırsatı! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emeklilik yer alıyor. SGK kadınlara 6 yıl daha erken olabilmenin fırsatını sunuyor, tabii bunun için belli başlı şartların yerine getirilmiş olması lazım. SGK kadınlara borçlanma yolu ile erken emeklilik fırsatı ile ilgili detaylar sık sık araştırma konusu oluyor ve dikkat edilmesi gereken detaylara önem veriliyor. Peki doğum borçlanmasıyla emeklilikte 1440 gün kazanmak mümkün mü? Kadınların erken emekli olabilmesini sağlayan doğum borçlanmasında hangi noktalara dikkat edilmeli? İşte tüm detaylar…