RAMAZAN İMSAKİYE
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Emekli olmayı bekleyenler müjde! İşte çalışırken maaşınızı arttırmanızın yolu! Fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor

Peş peşe detaylar belli oldu! Milyonlarca emekli yüksek maaş almanın yollarını araştırıyor. Emekli olmak için gün sayan çalışanlar, maaşlar konusunda araştırmalarını sürdürürken bir yandan da yüksek emekli maaşı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi en çok 'ne zaman emekli olup, ne kadar maaş alacağını' merak ediyor. Maaşın temeli çalışırken atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş. İşte yüksek maaşın formülleri... Yüksek maaş alma konusunda 3'lü hesap dikkat çekiyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yüksek maaş nasıl alınır? SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl yükseltilir?
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07.05.2021 08:58 - Son Güncelleme: 07.05.2021 08:58
Emekli olmayı bekleyenler müjde! İşte çalışırken maaşınızı arttırmanızın yolu! Fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor

Çalışanlar en çok 'ne zaman emekli olup, ne kadar maaş alacağını' merak ediyor. Maaşın temeli çalışırken atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş. İşte yüksek maaşın formülleri... SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de emekli maaşının nasıl yükseltilebileceği. Emekli maaşını yükselmesinde en önemli kriterlerden biri de prime esas kazanç. Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar daha fazla emekli maaş alabiliyor. Peki, yüksek maaş nasıl alınır? SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl yükseltilir? İşte cevaplar....

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Emekli olmayı bekleyenler müjde! İşte çalışırken maaşınızı arttırmanızın yolu! Fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor

1. Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor.

Emekli olmayı bekleyenler müjde! İşte çalışırken maaşınızı arttırmanızın yolu! Fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor

Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.

Emekli olmayı bekleyenler müjde! İşte çalışırken maaşınızı arttırmanızın yolu! Fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor

2. Emeklilik planınızı yaparken sadece son 1-2 yılı düşünmeyin.

Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

Emekli olmayı bekleyenler müjde! İşte çalışırken maaşınızı arttırmanızın yolu! Fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor

3. İmkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir.
Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır.