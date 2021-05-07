Emekli olmayı bekleyenler müjde! İşte çalışırken maaşınızı arttırmanızın yolu! Fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor
Peş peşe detaylar belli oldu! Milyonlarca emekli yüksek maaş almanın yollarını araştırıyor. Emekli olmak için gün sayan çalışanlar, maaşlar konusunda araştırmalarını sürdürürken bir yandan da yüksek emekli maaşı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi en çok 'ne zaman emekli olup, ne kadar maaş alacağını' merak ediyor. Maaşın temeli çalışırken atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş. İşte yüksek maaşın formülleri... Yüksek maaş alma konusunda 3'lü hesap dikkat çekiyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yüksek maaş nasıl alınır? SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl yükseltilir?
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Çalışanlar en çok 'ne zaman emekli olup, ne kadar maaş alacağını' merak ediyor. Maaşın temeli çalışırken atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş. İşte yüksek maaşın formülleri... SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de emekli maaşının nasıl yükseltilebileceği. Emekli maaşını yükselmesinde en önemli kriterlerden biri de prime esas kazanç. Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar daha fazla emekli maaş alabiliyor. Peki, yüksek maaş nasıl alınır? SSK Bağ-Kur emekli maaşı nasıl yükseltilir? İşte cevaplar....