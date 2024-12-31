150 bin lirası olan artık kaç para kazanacak! Faizlere Ocak ayı ayarı

2024 yılında TCMB, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5 seviyesine indirdi. Bu karar, bankaların mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiledi ve tasarruf sahipleri için faiz oranlarının yeniden şekillendiği bir dönemi başlattı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi, piyasada yatırımcılar arasında daha fazla hareketliliğe yol açtı.
Faiz oranlarındaki bu düşüş, tasarruf sahiplerini daha verimli yatırım stratejileri aramaya yönlendirdi. 150 bin TL'lik birikime sahip olanlar, bankaların sunduğu yeni faiz oranlarını ve getirilerini değerlendirmek için harekete geçti.
Mevduat faiz oranları, bankalar arasında farklılık gösteriyor. Aşağıda, birkaç bankanın sunduğu faiz oranları ve 150 bin TL'lik bir yatırım için elde edilecek net getiriler yer alıyor:
Odea Bank - %53 Faiz Oranı
CEPTETEB - %53 Faiz Oranı
Fibabanka - %52 Faiz Oranı
N Kolay - %48 Faiz Oranı
Yeni faiz oranlarıyla birlikte, tasarruf sahipleri için bazı stratejiler ön plana çıkıyor. Özellikle yüksek faiz oranlarından faydalanmak isteyen yatırımcılar, %53 oranıyla faiz sunan Odea Bank, CEPTETEB ve ON Dijital gibi seçeneklere yönelebilirler. Yıllık getiri oranları yüksek olan bankalar, tasarruf sahiplerinin daha fazla kazanç elde etmelerine olanak tanıyacak.
Kaynak: Merkez Bankası açıklamaları ve bankaların duyurduğu faiz oranları
Derleme: takvim.com.tr