150 bin lirası olan artık kaç para kazanacak! Faizlere Ocak ayı ayarı

2024 yılında TCMB, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5 seviyesine indirdi. Bu karar, bankaların mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiledi ve tasarruf sahipleri için faiz oranlarının yeniden şekillendiği bir dönemi başlattı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi, piyasada yatırımcılar arasında daha fazla hareketliliğe yol açtı.

Faiz oranlarındaki bu düşüş, tasarruf sahiplerini daha verimli yatırım stratejileri aramaya yönlendirdi. 150 bin TL'lik birikime sahip olanlar, bankaların sunduğu yeni faiz oranlarını ve getirilerini değerlendirmek için harekete geçti.

150 Bin TL'lik Yatırımın Güncel Getirileri Mevduat faiz oranları, bankalar arasında farklılık gösteriyor. Aşağıda, birkaç bankanın sunduğu faiz oranları ve 150 bin TL'lik bir yatırım için elde edilecek net getiriler yer alıyor: Odea Bank - %53 Faiz Oranı Net Getiri : 6.273 TL

: 6.273 TL Vade Sonu Tutarı: 156.273 TL

CEPTETEB - %53 Faiz Oranı Net Getiri : 6.273 TL

: 6.273 TL Vade Sonu Tutarı: 156.273 TL