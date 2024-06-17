SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

BİM'de piknik ürünleri indirimi! 18-21 Haziran aktüel kataloğu! Hurç çeşitleri birbirinden ucuza sıralandı

BİM mağazaları, müşterilerine yönelik çeşitli ihtiyaçları karşılayacak geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloglarında, Salı ve Cuma günleri için öne çıkan ürünler belli oldu. Salı günü süt ve süt ürünleri ile temel gıda ve atıştırmalık ürünlerin yer alacağı mağazalarda, Cuma günü ise Organizer Çeşitleri, AirFryer, Dikey Elektrikli Süpürge gibi elektronik ve mutfak eşyaları ön plana çıkıyor. Detaylar, BİM mağazalarında bekleyenleri şimdiden heyecanlandırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 18:05 Güncelleme 17 Haziran 2024, 18:05
BİM’de piknik ürünleri indirimi! 18-21 Haziran aktüel kataloğu! Hurç çeşitleri birbirinden ucuza sıralandı 1

BİM mağazaları, 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Salı ve Cuma günleri için belirlenen ürünler arasında süt ve süt ürünleri ile birlikte elektronik cihazlar da yer alıyor.

BİM’de piknik ürünleri indirimi! 18-21 Haziran aktüel kataloğu! Hurç çeşitleri birbirinden ucuza sıralandı 2

Yörükoglu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL

BİM’de piknik ürünleri indirimi! 18-21 Haziran aktüel kataloğu! Hurç çeşitleri birbirinden ucuza sıralandı 3

Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL

SON DAKİKA