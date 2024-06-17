BİM'de piknik ürünleri indirimi! 18-21 Haziran aktüel kataloğu! Hurç çeşitleri birbirinden ucuza sıralandı

BİM mağazaları, müşterilerine yönelik çeşitli ihtiyaçları karşılayacak geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloglarında, Salı ve Cuma günleri için öne çıkan ürünler belli oldu. Salı günü süt ve süt ürünleri ile temel gıda ve atıştırmalık ürünlerin yer alacağı mağazalarda, Cuma günü ise Organizer Çeşitleri, AirFryer, Dikey Elektrikli Süpürge gibi elektronik ve mutfak eşyaları ön plana çıkıyor. Detaylar, BİM mağazalarında bekleyenleri şimdiden heyecanlandırıyor.