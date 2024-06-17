BİM'de piknik ürünleri indirimi! 18-21 Haziran aktüel kataloğu! Hurç çeşitleri birbirinden ucuza sıralandı

BİM mağazaları, müşterilerine yönelik çeşitli ihtiyaçları karşılayacak geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloglarında, Salı ve Cuma günleri için öne çıkan ürünler belli oldu. Salı günü süt ve süt ürünleri ile temel gıda ve atıştırmalık ürünlerin yer alacağı mağazalarda, Cuma günü ise Organizer Çeşitleri, AirFryer, Dikey Elektrikli Süpürge gibi elektronik ve mutfak eşyaları ön plana çıkıyor. Detaylar, BİM mağazalarında bekleyenleri şimdiden heyecanlandırıyor.
BİM mağazaları, 18-21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Salı ve Cuma günleri için belirlenen ürünler arasında süt ve süt ürünleri ile birlikte elektronik cihazlar da yer alıyor.
Yörükoglu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL