Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ayda 383 liraya emeklilik fırsatı! Taksit taksit maaştan öde: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank...

Ayda 383 liraya emeklilik fırsatı! Taksit taksit maaştan öde: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank...

Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak. Peki, bu imkandan kimler yararlanabilir? İşte emekli olmak isteyenlerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

06.08.2021 06:57 - Son Güncelleme: 06.08.2021 06:57
Ayda 383 liraya emeklilik fırsatı! Taksit taksit maaştan öde: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank...

Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayda 383 liraya emeklilik fırsatı! Taksit taksit maaştan öde: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank...

Bu kapsamda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı.

Ayda 383 liraya emeklilik fırsatı! Taksit taksit maaştan öde: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank...

Bu şekilde pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açılırken, yeni bir kolaylık daha devreye alındı.

Ayda 383 liraya emeklilik fırsatı! Taksit taksit maaştan öde: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank...

BÜYÜK FIRSAT
Bu imkanlardan yararlanıp emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı olanlara kredi fırsatı sağlandı.

Ayda 383 liraya emeklilik fırsatı! Taksit taksit maaştan öde: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank ile protokol imzaladı.