Ayda 383 liraya emeklilik fırsatı! Taksit taksit maaştan öde: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank...
Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kredi yolu da açıldı. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak. Peki, bu imkandan kimler yararlanabilir? İşte emekli olmak isteyenlerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
06.08.2021 06:57
- Son Güncelleme: 06.08.2021 06:57
BÜYÜK FIRSAT
Bu imkanlardan yararlanıp emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı olanlara kredi fırsatı sağlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bunun için geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank ile protokol imzaladı.