BİM'de her cebe uygun ürün skalası! BİM 6 Temmuz aktüel kataloğunda kaçırılmayacak bol bol indirim imkanı!
BİM 6 Temmuz aktüel kataloğundaki ürünler bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak. Yiyecek ve içecek ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Urban Care Saç Bakım Şampuanı, Mahmood Coffee 3'ü 1 Arada Hazır Kahve + Fincan + Kavanoz Seti, Urban Care Durulanmayan Saç Bakım Kremi, Scarlett Hijyenik Ped Eko Paket, Jenny & Willy Bebek Temizleme Pamuğu, Jenny & Willy Bebek Bezi Paketleri, Tat Ketçap 250 gr + Mayonez 210 gr + Hardal 230 gr, Jenny & Willy Pudra Kokulu Islak Havlu ve Güldal Ultra Çamaşır Suyu dikkatleri üzerine çekti. İşte BİM 6 Temmuz aktüel kataloğu ürün listesi
BİM 6 Temmuz aktüel kataloğunda ürünlerin detaylı listesi ve fiyatları duyuruldu. BİM'de bu hafta Aslı Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava, Tadelle Sütlü Çikolatalı Dondurma, Patito Cheddar Peyniri & Jalapeno Biber Aromalı Patates Cipsi, Bugido Dudi Kornet Tutti Frutti, Kelly's Fitness Club Pirinç Gevreği, Lipton Şeftali Aromalı Soğuk Çay, Kızılay Nar Aromalı Maden Suyu, Tat Ketçap 250 gr + Mayonez 210 gr + Hardal 230 gr, Dtx20 Vitaminli Kolajenli Mineralli İçecek, Booza Tahıllı Meyveli İçecek, Dimes Meyve Suyu %100 Karışık Smoothie, Nescafe 3'ü 1 Arada Hazır Kahve ürünleri dikkat çekiyor.