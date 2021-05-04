Uzman isim net tarih verdi! Sahibinden sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatları dumur edecek el yakacak...

İkinci el satışlar da yapan Toyota Plaza Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceylan ise iç piyasadaki faiz, döviz sorunlarının yanı sıra küresel çip sıkıntısına dikkat çekti. Sorunun eylül ayına kadar çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Ceylan, "Bu sorundan en çok etkilenen de Avrupalı otomotiv üreticileri olacak. Mikro çip sorunu çözülünceye kadar sıfır otomobil üretiminde sıkıntılar yaşanacağı için taleplere yeterince cevap verilemeyecek gibi görünüyor. Bu sıkıntının üzerine bir de kur artışları, olmayan otomobilde fiyatları artıracak gibi görünüyor. Mayıstan itibaren sıfır ve ikinci el fiyatları el yakabilir" dedi.