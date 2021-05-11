RAMAZAN İMSAKİYE
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Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki son oranları merak edenler yeni haftayla beraber son durumu öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Mayıs ayının ortalarına günler kala bankalar kredi faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Aynı zamanda en cazip teklifleri değerlendirmek isteyen banka müşterileri mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvurusunu tamamlamak için karar vermek istiyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanıyor ve yeni oranlar duyuruldu.

11.05.2021 20:15 - Son Güncelleme: 11.05.2021 20:15
Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları

Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları araştırılıyor. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler sıkı takip altına alınırken Mayıs ayının gelmesiyle binlerce kişi bankaların sitelerini tek tek ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Mayıs ayının daha ilk günlerinde yeni avantajları duyuran bankalar internet siteleri üzerinden yeni fırsatlarını da tek tek açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54
Taşıt kredisi: %1,54
Konut kredisi: %1,38

Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59
Faiz Oranı % 1,38
Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80

Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
Taksit Tutarı:3.160,20 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499