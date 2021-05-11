Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları
İhtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki son oranları merak edenler yeni haftayla beraber son durumu öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Mayıs ayının ortalarına günler kala bankalar kredi faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Aynı zamanda en cazip teklifleri değerlendirmek isteyen banka müşterileri mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvurusunu tamamlamak için karar vermek istiyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanıyor ve yeni oranlar duyuruldu.
Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları araştırılıyor. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler sıkı takip altına alınırken Mayıs ayının gelmesiyle binlerce kişi bankaların sitelerini tek tek ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Mayıs ayının daha ilk günlerinde yeni avantajları duyuran bankalar internet siteleri üzerinden yeni fırsatlarını da tek tek açıkladı.