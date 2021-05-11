Benzeri başka yerde bulunmuyor! Mutlu edecek 1.32 kampanyası! 11 Mayıs ihtiyaç-taşıt ve konut kredi faiz oranları

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki son oranları merak edenler yeni haftayla beraber son durumu öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Mayıs ayının ortalarına günler kala bankalar kredi faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Aynı zamanda en cazip teklifleri değerlendirmek isteyen banka müşterileri mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvurusunu tamamlamak için karar vermek istiyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanıyor ve yeni oranlar duyuruldu.

11.05.2021 20:15 - Son Güncelleme: 11.05.2021 20:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





