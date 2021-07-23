18 yaşından büyük olan herkes başvurabilir: Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti, İNG, TEB ve Akbank duyurdu!
Peş peşe açıklandı. Akbank nakit gereksinimi olanlar amacıyla kredi duyurusunda bulundu. Banka 18 yaşından büyük vatandaşlara gereksinim kredisi veriyor. Aylık % 1,50 faiz seviyesi gerçekleştiren bankadan 100 bin TL çeken bir müşteri aylık 3 bin 798,38 TL geri ödeme yapacak. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir.
Akbank müşterileri için önemli bir duyuruda bulundu. Dev banka 18 yaşından büyük herkes için nakit fırsatı sağladığını açıkladı. Akbank'tan uygun faizli kredi çekmek isteyenler, internet sayfasından, cep telefonlarından veya şubeye şahsen başvuru ile ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilirler.
İhtiyaç Kredisi için Gerekli Belgeler:
Kimlik belgesi
Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı veya
Adres belgesi
Son döneme ait elektrik, su, doğalgaz ve ev telefonu faturası (Faturalar, kişinin kendi adına ya da aynı soyadı taşıyan aile bireylerinden biri adına düzenlenmiş olmalıdır.
Fatura temin edilemiyor ise son bir aya ait ikametgah belgesi getirilebilir.)
Gelir belgesi
Ücretli Çalışan: SGK hizmet dökümü/SGK Prim Ödeme Belgesi, en son aya ait maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
Kamu Çalışanı: Kamu güncel çalışma belgesi, gelir belgesi
Emekli: Emekli tanıtım kartı ve emekli aylığı tahsis belgesi ya da emekli maaşına ilişkin banka hesap cüzdanı