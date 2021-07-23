18 yaşından büyük olan herkes başvurabilir: Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti, İNG, TEB ve Akbank duyurdu!

Akbank müşterileri için önemli bir duyuruda bulundu. Dev banka 18 yaşından büyük herkes için nakit fırsatı sağladığını açıkladı. Akbank'tan uygun faizli kredi çekmek isteyenler, internet sayfasından, cep telefonlarından veya şubeye şahsen başvuru ile ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilirler.