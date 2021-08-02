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Haberler Ekonomi Ve sevinç yaratacak haber aktarıldı! Kredi kartı olanlara son dakika faizsiz para müjdesi! 40 güne kadar...

Ve sevinç yaratacak haber aktarıldı! Kredi kartı olanlara son dakika faizsiz para müjdesi! 40 güne kadar...

Çeşitli alışverişler yapmak üzere kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi alakadar eden müjdeli haber geldi. Özellikle son yıllarda sık sık kartla alışveriş yapan kişiler için önemli bir açıklama yapıldı. Günümüzde kredi kartı kullanan pek çok kişi yeni kararla ilgili detayları bilmiyor. Bu nedenle de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte kartla yapılan alışverişlere büyük talep gösterildi. Bu minvalde asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandı. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı dikkatleri cezbetti.

02.08.2021 22:17 - Son Güncelleme: 02.08.2021 22:17
Ve sevinç yaratacak haber aktarıldı! Kredi kartı olanlara son dakika faizsiz para müjdesi! 40 güne kadar...

Ve sevinç yaratacak haber aktarıldı! Kredi kartı olanlara son dakika faizsiz para müjdesi! 40 güne kadar... 2020 yılında tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi nedeniyle online ve kredi kartıyla alışverişlerde patlama yaşandı.Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bu fırsatta en önemli nokta faizsiz nakit kullanım olanağı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Taksit imkanının olması ise tercih sebebi oldu.

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Ve sevinç yaratacak haber aktarıldı! Kredi kartı olanlara son dakika faizsiz para müjdesi! 40 güne kadar...

10 İLE 40 GÜN ARASINDA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.

Ve sevinç yaratacak haber aktarıldı! Kredi kartı olanlara son dakika faizsiz para müjdesi! 40 güne kadar...

Kredi kartı olan herkes için geçerli. Faizsiz nakit para kullanabilirsiniz.

Ve sevinç yaratacak haber aktarıldı! Kredi kartı olanlara son dakika faizsiz para müjdesi! 40 güne kadar...

Birçok müşteri haberdar olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Sıfır faiz imkanı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Ve sevinç yaratacak haber aktarıldı! Kredi kartı olanlara son dakika faizsiz para müjdesi! 40 güne kadar...

Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.