Ve sevinç yaratacak haber aktarıldı! Kredi kartı olanlara son dakika faizsiz para müjdesi! 40 güne kadar... 2020 yılında tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi nedeniyle online ve kredi kartıyla alışverişlerde patlama yaşandı.Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bu fırsatta en önemli nokta faizsiz nakit kullanım olanağı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Taksit imkanının olması ise tercih sebebi oldu.