6 yıl önce SGK-SSK ve Bağkur'dan emekli olabilirsiniz! Peş peşe açıklandı! Emeklilik hayali kuranlara müjde!
Çalışan kadınlar, hem iş hem de ev hayatını eş güdümlü götürürken fazlaca mesuliyet yükleniyor. Çocukları olan kadınlar amacıyla ise proses daha da ağarlaşabiliyor. Doğum borçlanması, annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandırıyor. Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat dönemiyle birlikte toplam 2 yıllık süre borçlanılabilir. Kadın sigortalı, doğum nedeniyle çalışamadığı en fazla 3 defa olmak üzere 2'şer yıllık sürelerini (toplamda 6 yıl) borçlanabilir.
Tek tek açıklandı. Milyonlar bekliyordu. Çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok şahıs borçlarını yapılandırarak büyük bir fırsat yakaladı. Bağ-Kur'a bağlı olarak çalışan ve emekli olmak isteyenler de prim borçlanmasını yapılandırarak erken emekliliğin yollarını aradı. Erken emeklilik amacıyla en çok merak edilense toplu ödeme yaparak emekli olunup, olunmayacağı. Yanıtı haberimizde… Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj sigortası gibi detaylar kadınların daha erken emekli olmasını sağlıyor. Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli.
Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa, bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.
6 YIL AVANTAJI
Doğum borçlanması, annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandırıyor. Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat dönemiyle birlikte toplam 2 yıllık süre borçlanılabilir. Kadın sigortalı, doğum nedeniyle çalışamadığı en fazla 3 defa olmak üzere 2'şer yıllık sürelerini (toplamda 6 yıl) borçlanabilir.
BAKIMA MUHTAÇSA...
Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınların da erken emeklilik imkanı bulunuyor. Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor.