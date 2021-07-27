6 yıl önce SGK-SSK ve Bağkur'dan emekli olabilirsiniz! Peş peşe açıklandı! Emeklilik hayali kuranlara müjde!

Tek tek açıklandı. Milyonlar bekliyordu. Çıkarılan yapılandırma yasası ile pek çok şahıs borçlarını yapılandırarak büyük bir fırsat yakaladı. Bağ-Kur'a bağlı olarak çalışan ve emekli olmak isteyenler de prim borçlanmasını yapılandırarak erken emekliliğin yollarını aradı. Erken emeklilik amacıyla en çok merak edilense toplu ödeme yaparak emekli olunup, olunmayacağı. Yanıtı haberimizde… Çocuğa bağlı borçlanmalar, staj sigortası gibi detaylar kadınların daha erken emekli olmasını sağlıyor. Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli.