30 Eylül A101 elektronik ürünler kataloğu! Rekor indirim: Kulaklıklar 11,95’e düştü! Böyle bir indirim yok! Aldın Aldın ürünlerinde...

30 Eylül A101 elektronik ürünler kataloğu yayınlandı. Kulaklıklar 11,95 TL'ye kadar düştü. Başka mağazalarda bulamayacağınız efsane indirimler A101 mağazalarında 30 Eylül'den itibaren satışa çıkarılacak. Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda her hafta bir çok teknolojik üründe indirim üstüne indirim yapılıyor. Peki bu hafta katalogda neler var? Hanımların ev ihtiyaçları, gençlerin telefon kulaklık ihtiyaçları, beylerin tamir kutusu ihtiyacı ve saç sakal kesme makinesi gibi daha bir çok ihtiyaç ürünü bu kataloda en uygun fiyata....