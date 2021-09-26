30 Eylül A101 elektronik ürünler kataloğu! Rekor indirim: Kulaklıklar 11,95'e düştü! Böyle bir indirim yok! Aldın Aldın ürünlerinde...
A101'in beklenen 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 'Aldın Aldın' sloganıyla meşhur kataloğda aranıdığınız tüm elektronik ihtiyaçlarınızı bulabilirsiniz. Telefondan kulaklığa, kahve makinesinden süpürge makinesine, ütüden saç sakal düzeltme makinesine, baskülden dürbüne, plazmadan tablete ve daha pek çok üründe efsane indirimler yapıldı. İşte kataloğun tamamı...
26.09.2021 09:07
- Son Güncelleme: 26.09.2021 09:07
30 Eylül A101 elektronik ürünler kataloğu yayınlandı. Kulaklıklar 11,95 TL'ye kadar düştü. Başka mağazalarda bulamayacağınız efsane indirimler A101 mağazalarında 30 Eylül'den itibaren satışa çıkarılacak. Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunda her hafta bir çok teknolojik üründe indirim üstüne indirim yapılıyor. Peki bu hafta katalogda neler var? Hanımların ev ihtiyaçları, gençlerin telefon kulaklık ihtiyaçları, beylerin tamir kutusu ihtiyacı ve saç sakal kesme makinesi gibi daha bir çok ihtiyaç ürünü bu kataloda en uygun fiyata....