BİM’de bu Salı neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ekim yayınlandı! 5 ayrı kategoride fırsatlar sizleri bekliyor!

BİM marketlerde her Salı ve Cuma aktüel ürünler yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar önceden hangi ürünlerin yer aldığını inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM'de bu hafta bebek ürünlerinden güzellik seçeneklerine, temizlik ürünlerinden makyaj aynasına, takı kutusundan hijyenik pedlere, el sabunundan buzdolabı poşetine kadar pek çok seçenek sizleri bekliyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…