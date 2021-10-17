BİM’de bu Salı neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ekim yayınlandı! 5 ayrı kategoride fırsatlar sizleri bekliyor!
Her hafta heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Ekim yayınlandı ve vatandaşlar hangi kategoriden ürünlerde ne kadar indirim olduğunu merak ediyor. Peki BİM'de bu Salı neler var? 5 ayrı kategoride fırsatlar sizleri bekliyor ve stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenlerin acele etmesi ve güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarını belirlemesi gerekiyor. Sabahın erken saatlerinde evlerine en yakın market şubesine gidecek olanların incelemek istediği BİM aktüel ürünler haberimizde yer alıyor.
17.10.2021 13:38
- Son Güncelleme: 17.10.2021 13:38
BİM marketlerde her Salı ve Cuma aktüel ürünler yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar önceden hangi ürünlerin yer aldığını inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM'de bu hafta bebek ürünlerinden güzellik seçeneklerine, temizlik ürünlerinden makyaj aynasına, takı kutusundan hijyenik pedlere, el sabunundan buzdolabı poşetine kadar pek çok seçenek sizleri bekliyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…