BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? 2'li halde 59,00 TL'ye satılıyor
BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ayrı ayrı broşürler paylaşan BİM marketlerinde bu hafta hem gıda, hem tekstil, hem de elektronik ürünlerde indirim başladı. İşte BİM güncel indirim listesi.
27.03.2023 09:51 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:51
BİM'in güncel indirim kataloğu yayımlandı. Hem 24 Mart'tan itibaren hem de 28 Mart'tan itibaren listedeki ürünler kampanyalı fiyatlarıyla satılacak. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte bim BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! Yastık kılıfı 2'li halde satılıyor 59,00 TL!