RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? 2'li halde 59,00 TL'ye satılıyor

BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? 2'li halde 59,00 TL'ye satılıyor

BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ayrı ayrı broşürler paylaşan BİM marketlerinde bu hafta hem gıda, hem tekstil, hem de elektronik ürünlerde indirim başladı. İşte BİM güncel indirim listesi.

27.03.2023 09:51 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:51
BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! 2’li halde satılıyor 59,00 TL!

BİM'in güncel indirim kataloğu yayımlandı. Hem 24 Mart'tan itibaren hem de 28 Mart'tan itibaren listedeki ürünler kampanyalı fiyatlarıyla satılacak. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte bim BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! Yastık kılıfı 2'li halde satılıyor 59,00 TL!

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BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! 2’li halde satılıyor 59,00 TL!

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 729,00

48 Parça Yemek Takımı 1.799,00 TL

Porselen Fincan Takımı 159,00 TL

Meşrubat Bardağı 99,00 TL

10 Parça Tenceri Seti 899,00 TL

BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! 2’li halde satılıyor 59,00 TL!

Güpürlü Nevresim Takımı Çift Kişilik 575,00 TL

Yastık Kılıfı 2'li 59,00 TL

Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 375,00 TL

Çift Kişilik Yorgan 399,00 TL

Nakışlı Bornoz 299,00 TL

Banyo Paspas Seti 2'li 149,00 TL

BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! 2’li halde satılıyor 59,00 TL!

50 İnç 4K Android TV 5.599,00 TL

32 İnç Android TV 2.499,00TL

Saç Kesme Makinesi 189,00 TL

Kulaklık 139,00. TL

Saç Kurutma Makinesi 229,00 TL

Hava Nemlendirme Cihazı 149,00 TL

BİM’de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! 2’li halde satılıyor 59,00 TL!

Çıtır Çubuk Patates 44,50 TL

Peynir Dolgulu Kroket 39,75 TL

Tereyağı 125,00 TL

Piliç Salam 49,50 TL

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