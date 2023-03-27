BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? 2'li halde 59,00 TL'ye satılıyor

BİM'in güncel indirim kataloğu yayımlandı. Hem 24 Mart'tan itibaren hem de 28 Mart'tan itibaren listedeki ürünler kampanyalı fiyatlarıyla satılacak. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte bim BİM 26-28 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! Yastık kılıfı 2'li halde satılıyor 59,00 TL!