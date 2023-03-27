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Haberler Ekonomi 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ! ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ! ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi bayram ikramiyelerinin yatması için bekleyişe geçti. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. 15 milyon kişinin zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacağı bilgisini veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1100 lira olarak ikramiye tutarının bu yıl 2 bin liraya yükseltildiğini müjdeledi. Peki Zamlı bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

27.03.2023 09:44 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:44
2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ! ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

Zamlı bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl arttı. 2023 yılında bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, '' 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak.'' dedi. Buna göre emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 bin TL ödeme alacak. Peki zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte Ramazan Bayram emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve sorgulama ekranı...

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2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ! ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Öncelikle ikramiyelerin henüz yatmadığını belirtelim. Bayram ikramiyeleri her yıl genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatıyor.

2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ! ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan tarihi olduğu düşünüldüğünde ödemelerin 10-16 Nisan haftasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenmesi bekleniyor.

Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ! ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.

2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ! ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

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