2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ödeme TAKVİMİ! ZAMLI BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

Zamlı bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl arttı. 2023 yılında bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, '' 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak.'' dedi. Buna göre emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 bin TL ödeme alacak. Peki zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte Ramazan Bayram emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve sorgulama ekranı...