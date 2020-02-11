BİM'de bu hafta neler var? 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı gününe o ürünler damga vuracak

BİM 11 Şubat 2020 aktüel ürünle kataloğu... BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda salı günü indirimleri dikkat çekiyor. Kadınlara özel hazırlanan katalogda çeşit çeşit kozmetik ürünleri yer alıyor. Her salı günü yaptığı indirimler ile adından söz ettiren BİM marketler, 11 Şubat kataloğuyla sürpriz listeyi belirledi. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

11.02.2020 08:58 - Son Güncelleme: 11.02.2020 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





