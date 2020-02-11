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BİM'de bu hafta neler var? 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı gününe o ürünler damga vuracak

BİM 11 Şubat 2020 aktüel ürünle kataloğu... BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda salı günü indirimleri dikkat çekiyor. Kadınlara özel hazırlanan katalogda çeşit çeşit kozmetik ürünleri yer alıyor. Her salı günü yaptığı indirimler ile adından söz ettiren BİM marketler, 11 Şubat kataloğuyla sürpriz listeyi belirledi. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

11.02.2020 08:58 - Son Güncelleme: 11.02.2020 08:58
BİM'de bu hafta neler var? 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı gününe o ürünler damga vuracak

11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler neler? Bugünden itibaren satışa çıkacak sürpriz liste merak ediliyordu. Sayfamızdan güncel ürünlere ulaşabilirsiniz. Kozmetik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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BİM'de bu hafta neler var? 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı gününe o ürünler damga vuracak

Oral-B Starter Pack Şarjlı Diş Fırçası 99 TL

BİM'de bu hafta neler var? 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı gününe o ürünler damga vuracak

Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 2x150 ml 13,90 TL

BİM'de bu hafta neler var? 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı gününe o ürünler damga vuracak

Colgate Üçlü Etki Diş Fırçası 7,95 TL

BİM'de bu hafta neler var? 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı gününe o ürünler damga vuracak

Nivea Makyaj Temizleme Mendili 2x25 Adet 19,90 TL

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