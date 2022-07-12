BİM'de bu hafta indirime giren ürünler neler? BİM 12 Temmuz AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | O ürünler ucuza dağıtılıyor...
BİM'de indirime giren ürünler merak konusu oldu. Pazartesinin gelmesiyle BİM'in aktüel ürünleri yoğun ilgi görmeye başladı. Bu hafta indirimden satılan ürünlerin tamamı belli oldu. Zincir marketler yeni kampanyalarını açıkladı. Aralarında BİM'in güncel kataloğu dikkat çekti. İşte BİM 12 Temmuz AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...
12.07.2022 09:46 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:47
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU| BİM'de bu hafta Fakir Blender Seti 589 TL, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 599 TL, Epi Tüy Dökücü Krem 13 TL, Dantelli Takım İç Çamaşırı 69 TL, Desenli Şort 19 TL, Deodorant Seti 39 TL'ye satılıyor. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi zincir marketlerin yeni indirimli ürünlerini araştırmaya başladı. İşte BİM güncel yepyeni aktüel ürünler kataloğu listesi...