Emekliler o tarihte paralarını ceplerine koyacak! ZAMLI ödeme takvimi ve yeni maaş tablosu... 1,2,3 aylık zam farkı! Hesaplara 5 bin 365 lira yatırılıyor!
Milyonlarca emekli merakla bekledikleri Temmuz zammını öğrendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyonla yüzde 4,98 olarak kaydedildi. Bununla birlikte SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisinin zam oranı da ortaya çıktı. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yapılırken, memur emeklilerinin Temmuz zammı ise yüzde 41.69 olarak gerçekleşti. Maaşları yüzde 41.69 artan yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin zam farkları belirlenen tarihte hesaplara aktarılacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. İşte detaylar...
Son dakika emekli zam haberi... Temmuz zammının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gözü kulağı paralarına kavuşacakları tarihte. TÜİK tarafından duyurulan Haziran ayı enflasyon oranı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 oldu, memur ve emekli memur için ise zam oranı yüzde 41,69 olarak kaydedildi. Bu noktada yeni zamlı maaşlarına kavuşmak için gün sayanlar 'Memur emeklilerinin yeni maaşları ne oldu? Ödemeler ne zaman yatırılacak?' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte yeni zamlı emekli ve memur maaşı için ödeme takvimi ve diğer detaylar...
Gözler oradaydı! 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Emekli ve memur zammı gün yüzüne çıktı. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30'luk ara zam yapılırken, emekli zammı da yüzde 42,35 oldu. Memur zammı da yüzde 41,69 olarak gerçekleşti. Peki Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur emeklilerinin yeni maaşları ne oldu?
Memur emeklilerinin Temmuz zammı ise yüzde 41.69 olarak gerçekleşti. Bu ay zamlarını öğrenen emekliler, önümüzdeki günlerde yeni kazançlarını cebine koyacak.