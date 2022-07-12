Emekliler o tarihte paralarını ceplerine koyacak! ZAMLI ödeme takvimi ve yeni maaş tablosu... 1,2,3 aylık zam farkı! Hesaplara 5 bin 365 lira yatırılıyor!

Son dakika emekli zam haberi... Temmuz zammının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gözü kulağı paralarına kavuşacakları tarihte. TÜİK tarafından duyurulan Haziran ayı enflasyon oranı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 oldu, memur ve emekli memur için ise zam oranı yüzde 41,69 olarak kaydedildi. Bu noktada yeni zamlı maaşlarına kavuşmak için gün sayanlar 'Memur emeklilerinin yeni maaşları ne oldu? Ödemeler ne zaman yatırılacak?' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte yeni zamlı emekli ve memur maaşı için ödeme takvimi ve diğer detaylar...