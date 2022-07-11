Otomobilde yol haritası çizildi! 20 yıllık yeni dönem
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik bir konumda olduğunu göstermek için çalışma başlattı. Bu doğrultuda bir yol haritası hazırlanırken, sektörün 15-20 yıllık geleceği ile ilgili detaylar paylaşıldı.
11.07.2022 09:09 - Son Güncelleme: 11.07.2022 09:09
ODD'nin yeni yol haritasını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ana amaçlarından bir tanesinin, otomotivin Türkiye ekonomisi adına stratejik bir endüstri olduğunu öne çıkarmaya çalışmak olduğunu söyledi.