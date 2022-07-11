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Otomobilde yol haritası çizildi! 20 yıllık yeni dönem

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik bir konumda olduğunu göstermek için çalışma başlattı. Bu doğrultuda bir yol haritası hazırlanırken, sektörün 15-20 yıllık geleceği ile ilgili detaylar paylaşıldı.

11.07.2022 09:09 - Son Güncelleme: 11.07.2022 09:09
Otomobilde yol haritası çizildi! 20 yıllık yeni dönem

Türkiye otomotivde hem üretimde hem de pazar büyüklüğü açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Dünya üretiminden yüzde 1.6 payı olan otomotiv sektörünün kapasitesi 2 milyon adet.

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Otomobilde yol haritası çizildi! 20 yıllık yeni dönem

Dünya sıralamasında 13'üncü, Avrupa'da dördüncü sırada bulunuyor. İhracatın da lokomotifi konumunda bulunuyor. Pazar büyüklüğüne göre değerlendirildiğinde ise Türkiye, Avrupa'nın en çok araç satılan altıncı ülkesi.

Otomobilde yol haritası çizildi! 20 yıllık yeni dönem

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) otomotivin Türkiye'nin stratejik sektörü olduğunu göstermek için kolları sıvadı.

Otomobilde yol haritası çizildi! 20 yıllık yeni dönem

ODD'nin yeni yol haritasını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ana amaçlarından bir tanesinin, otomotivin Türkiye ekonomisi adına stratejik bir endüstri olduğunu öne çıkarmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Otomobilde yol haritası çizildi! 20 yıllık yeni dönem

Otomotivin Türkiye'de kendini kanıtlamış bir sektör olduğunun altını çizen Bozkurt, şöyle devam etti:

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