A101'de Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın ürünlerinde yarı yarıya indirimler! Son model teknolojik aletler ve okul ihtiyaçları bu hafta A101'de!
A101'de Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın ürünlerinde şahane indirimler raflardaki yerini aldı. Son model teknolojik aletlerden okul malzemelerine bir evdeki tüm ihtiyaçlar bu hafta A101 mağazalarında. Haftanın sonuna gelinirken vatandaşlar market alışverişini yapmaya hazırlanıyor. Alışveriş öncesi A101'in yeni kataloğunu incemeyi unutmayın. İşte 'Haftanın Yıldızları' ve 'Aldın Aldın' sloganlarıyla A101'de iki ayrı muhteşem yeni aktüel ürünler kataloğu...
27.08.2021 09:14
- Son Güncelleme: 27.08.2021 09:21
A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın Yıldızları sloganıyla yayımlanan katalog 21-27 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Yani bugün son gün, fırsat ürünlerini kaçırmayın. Bunun yanı sıra Aldın Aldın sloganıyla yayımlanan katalogdaki ürünler ise 26 Ağustos'ta satışa çıktı. Stoklar tükenmeden aktüel ürünler kataloğuna göz atın. İşte yeni indirimli ürünler...