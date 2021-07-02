2008 sonrası girişi varsa... SGK'dan son dakika haberi: Dilekçe verdiğinde çalışıyorsa! Emeklilikte yeni düzenleme müjdesi!
SGK'dan mühim bir açıklama geldi ve AYM'nin iptal kararının sonrasında genelge yayımlandığı, emeklilikte planlama yapıldığına yer verildi. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununın ise hem 60, ham de 62. maddesinin yürürlükten kaldırdığına yer verildi. Söz hususu kanuna göre yaşlılık aylığından yararlanabilmek amacıyla SSK sigortalılarının çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı talepte bulunması gerektiği kaydedilen genelgede 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden yani 2008 tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde tespit edilen sigortalılara aylık ödeme bağlanabilmesi amacıyla çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra dilekçesini teslim etmesi gerektiğine yer verildi.
SGK son dakika açıkladı: Emeklilikte düzenleme! AYM doğrultusundan geçen aylarda mühim bir karar alındı. Alınan kararda emeklilik dilekçesi vermek amacıyla işten ayrılma zorunluydu ama kararda bu mecburilik kaldırıldı. Bunun üstüne Sosyal Emniyet Kurumu bir genelge yayımladı. AYM'nin kararından sonra yayımlanan genelgede eski uygulamasının devam ettirileceğine yer verildi. Yayımlanan genelgeye baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin 62'nci madddesindekie düzenlemeyi iptal ettiği, fakat söz hususu kanunun yaşlılık aylığından yararlanma şartları başlığı altında tespit edilen 60. maddesindeki yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek amacıyla sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması kuraldır maddesi ile alakalı iptal kararı vermediğinin altı çizildi.
DİLEKÇE VERDİĞİNDE ÇALIŞIYORSA DA MAAŞ ÖDENECEK
Genelgede fiilen bir şeyin değişmeyeceğine yer verilirken, emeklilik dilekçesi verilen tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığının anımsatıldığı genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda geriye dönük işlemlerde uygulanmak için düzenlemeye gidildi.