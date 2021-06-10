Ters takla attı nokta atışı yapılacak! Çığır açan teklif ayağınıza gelecek! 10 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları
En uygun kampanya ve fırsatları merak edenler bankaların kredi faiz oranları ile ilgili yaptığı son duyuruları yakından takip ediyor. Yeni ayda kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı pek çok kişiyi alakadar ediyor. Bankaların sitelerinde yer alan hesaplama araçları sıklıkla ziyaret edilirken bir yandan da yapılan son dakika açıklamaları önemini koruyor. Haziran ayıyla birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında ufak tefek değişikler yaşandığı görülüyor. Bununla beraber bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini öğrenmek isteyen binlerce kişi son açıklamaları inceleme altına aldı.
Ters takla attı nokta atışı yapılacak! Çığır açan teklif ayağınıza gelecek. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar yeni ayın hemen ardından markaj altına alındı. Bankaların pek çoğu Haziran ayıyla beraber rakamlarda güncelleme yaptı. Ayın belirli tarihlerinde kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirip internet sitesindeki ilgili bölümden duyuruyor. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. Ev alacak olanlar için en cazip fırsat olarak Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.34 olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda tüm oranları sizin için derledik.