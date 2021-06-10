Ters takla attı nokta atışı yapılacak! Çığır açan teklif ayağınıza gelecek! 10 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

En uygun kampanya ve fırsatları merak edenler bankaların kredi faiz oranları ile ilgili yaptığı son duyuruları yakından takip ediyor. Yeni ayda kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı pek çok kişiyi alakadar ediyor. Bankaların sitelerinde yer alan hesaplama araçları sıklıkla ziyaret edilirken bir yandan da yapılan son dakika açıklamaları önemini koruyor. Haziran ayıyla birlikte bazı bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında ufak tefek değişikler yaşandığı görülüyor. Bununla beraber bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini öğrenmek isteyen binlerce kişi son açıklamaları inceleme altına aldı.

10.06.2021 17:20 - Son Güncelleme: 10.06.2021 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





