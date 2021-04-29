BİM'de aksesuar ve züccadiye ürünlerinde bol ucuzluk! BİM 30 Nisan aktüel kataloğuyla şimdi indirim zamanı!
BİM 30 Nisan aktüel kataloğundaki tüm indirimler cuma günü saat sabah 10'da satışa sunulacak ve binlerce kişi ürünleri bekliyor. Züccadiye ve aksesuar ürünlerindeki indirim dikkat çekerken BİM'de Dijitsu 65 Inç Smart LED Uydu Alıcılı TV, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Philips Buhar Jeneratörlü Ütü, Martı Çocuk Zihin Becerileri Aktivite Kitapları, Üç Boyutlu Saksı 5.3 L, Kumtel Mini Fırın 32 Litre, Kumtel 3'lü Dinamik Ankastre Set, Termo Çanta 8L, Rakle 3'lü İthal Dekorlu İnce Cam Su Bardağı, Lava Yuvarlak Mangal Izgarası ve 120x180 cm Geleneksel Desenli Halı ve Yolluk ürünleri var.
BİM yine fırsatlı ürünlerini her hafta olduğu cuma günü müşterileri için stoklu sayılarda binlerce şubesinde satışa sunmaya hazırlanıyor. BİM'de Aksesuar ve Takı Dolabı, Rookie 16 Jant Bisiklet, Chef's Telli Kızartma Tenceresi, Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Termo Çanta 8L, Dijitsu 65 Inç Smart LED Uydu Alıcılı TV, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Rendeli Blender Seti ve Philips Buhar Jeneratörlü Ütü yarından itibaren satışa sunulacak.
Dijitsu 65 Inç Smart LED Uydu Alıcılı TV
• Çözünürlük: 3840x2160
• 178 derece geniş görüş açısı
• 1.07 milyar renk derinliği
• DVB-C kablolu yayın yapabilme
• DVB-s/s2 dahili uydu alıcısı
• DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• RAM: 1.5 gb
• ROM: 8 gb
• Android 9.0
• 4 çekirdek
• Ses çıkış gücü: 8W+8W
• CI modül girişi yuvası
• Geniş açılı uzaktan kumanda