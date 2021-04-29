1.32 fırsatı cazipliğini koruyor! On binlerin gözü kulağı bu gelişmede! Vakıf, Garanti, İş, Yapı Kredi faiz oranları kaça düştü?
Yeni aya iki gün kala kredi faiz oranlarındaki son durum mercek altına alındı. Çeşitli ihtiyaçları nedeniyle ya da ev-konut alma düşüncesiyle kredi çekmek isteyenler faiz oranlarını bilmek istiyor. Bilindiği üzere bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisinde en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
1.32 fırsatı cazipliğini koruyor! On binlerin gözü kulağı bu gelişmede! Vakıf, Garanti, İş, Yapı Kredi faiz oranları çeşitli ihtiyaçlar dolayısıyla paraya ihtiyacı olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli oldu. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yeniliyor. Konut kredisinde Vakıfbank'ta 1,32 oranla en uygun faiz oranı olarak görüldü.