1.32 fırsatı cazipliğini koruyor! On binlerin gözü kulağı bu gelişmede! Vakıf, Garanti, İş, Yapı Kredi faiz oranları kaça düştü?

1.32 fırsatı cazipliğini koruyor! On binlerin gözü kulağı bu gelişmede! Vakıf, Garanti, İş, Yapı Kredi faiz oranları çeşitli ihtiyaçlar dolayısıyla paraya ihtiyacı olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli oldu. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yeniliyor. Konut kredisinde Vakıfbank'ta 1,32 oranla en uygun faiz oranı olarak görüldü.