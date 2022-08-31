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Haberler Ekonomi BİM'de A'dan Z'ye indirim başlıyor! Eylül ayına özel kampanya! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

BİM'de A'dan Z'ye indirim başlıyor! Eylül ayına özel kampanya! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

BİM 2 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün oldukça uygun fiyatlarla satılıyor. 2 Eylül tarihinden geçerli olacak indirimleri merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Mutfak aletlerinden, kırtasiye ürünlerine kadar kaliteli ürünler broşürde yerini aldı. İşte 2 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu ve konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
31.08.2022 18:22 - Son Güncelleme: 31.08.2022 18:22
BİM’de A’dan Z’ye indirim başlıyor! Eylül ayına özel kampanya! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

BİM Eylül ayı kataloğunu yayınladı. Onlarca yeni ürünün uygun fiyatlarla yer aldığı BİM aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM’de A’dan Z’ye indirim başlıyor! Eylül ayına özel kampanya! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...
BİM’de A’dan Z’ye indirim başlıyor! Eylül ayına özel kampanya! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

Fakir Saç Düzleştirici 179 TL

KeySmart Baskül 139 TL

Manikür Pedikür Nasır Sökücü Cihazı 109 TL

BİM’de A’dan Z’ye indirim başlıyor! Eylül ayına özel kampanya! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

Elektronik Tırnak Bakım Seti 109 TL

Oje Kurutucu 69 TL

BİM’de A’dan Z’ye indirim başlıyor! Eylül ayına özel kampanya! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 389 TL

Heifer Işıklı Kettle 249 TL

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