BİM’de 12,50 TL’ye satılacak! Yeni doğan bebek ürünlerinde cazip indirimler yarın BİM şubelerinde! Kiwi Baby IP Kamera fırsatı…
Salı ve Cuma günleri aktüel ürünleri satışa sunan BİM şubelerine ekran saatlerde giden vatandaşlar kuyruk oluşturuyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Ocak 2022'de yeni doğan bebek ürünlerinde cazip indirimler yer alıyor. Bebek şapkası 12,50 TL'ye satılacak. Bebek Nevresim Takımı 69,90 TL, Nakışlı Bebek Yeleği 13,90 TL, Wee Baby 2'li Cam Biberon 22,90 TL, Bebek Pijama Takımı 29,90 TL'ye satılacak. Kiwi Baby IP Kamera fırsatı ise kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Yarın evine en yakın BİM şubesine gidecek olanlar için aktüel ürünleri haberimizde derledik, böylece alacaklarınızı kolayca belirleyebilirsiniz.
BİM aktüel ürünler kataloğı 7 Ocak 2022 yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Bebek ürünlerindeki bütçeye uygun fırsatlar dikkat çekiyor ve anneleri oldukça mutlu edecek. Sabahın erken saatlerinde marketin yolunu tutacak olan anneler şimdiden alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM'de bu Cuma katlanabilir bebek küvetinden oyun halısına, havlu kundaktan zıbına, mama tabağından ağız mendiline, biberondan havluya, patikten nevresim setine, anne bebek bakım çantasından yeleğe, bebek basamağından oyuncak çeşitlerine kadar hem yeni doğanları hem de çocukları mutlu edecek seçenekler sizleri bekliyor. İşte BİM aktüelde 99,90 TL'ye satılan bebek yorganı ve diğer tüm ürünler!
Kiwi Baby IP Kamera
• Kablosuz ağ bağlantısı (2.4 GHz Wifi ağını destekler)
• Tablet/akıllı telefon ile her yerden canlı izleme (İnternet bağlantısı gerektirir)
• Bebek monitörü veya güvenlik kamerası olarak kullanılabilir
• Karşılıklı konuşma
• TF kart desteği (128 GB maksimum)
• Anlık görüntü alabilme ve görüntü kayıt edebilme
• 90 derece görüş açısı