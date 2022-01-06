BİM’de 12,50 TL’ye satılacak! Yeni doğan bebek ürünlerinde cazip indirimler yarın BİM şubelerinde! Kiwi Baby IP Kamera fırsatı…

BİM aktüel ürünler kataloğı 7 Ocak 2022 yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Bebek ürünlerindeki bütçeye uygun fırsatlar dikkat çekiyor ve anneleri oldukça mutlu edecek. Sabahın erken saatlerinde marketin yolunu tutacak olan anneler şimdiden alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM'de bu Cuma katlanabilir bebek küvetinden oyun halısına, havlu kundaktan zıbına, mama tabağından ağız mendiline, biberondan havluya, patikten nevresim setine, anne bebek bakım çantasından yeleğe, bebek basamağından oyuncak çeşitlerine kadar hem yeni doğanları hem de çocukları mutlu edecek seçenekler sizleri bekliyor. İşte BİM aktüelde 99,90 TL'ye satılan bebek yorganı ve diğer tüm ürünler!