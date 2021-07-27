BİM, ŞOK ve A101 İlanlar ve kadrolar İŞKUR adresinde... O şehirlere BİM, ŞOK ve A101 personel alımı başvuru şartları nedir?

BİM, A101 ve ŞOK personel alımı yapacak. Her geride bıraktığımız gün Türkiye genelinde yeni eleman alımı amacıyla ilan yayınlamaya devam eden marketler zinciri, resmi internet sitesi üstünde müracaat şartları ve formunu yayınladı. İşte A101, BİM ve ŞOK müracaat ekranı... Türkiye'de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden tanıttığı bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üstünden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Peki BİM, ŞOK ve A101 onlarca şehre personel alımı müracaat şartları nedir?